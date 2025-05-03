Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önder'in yakınlarına taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı yakınlarını hastanede ziyaret etti.
Yılmaz, Önder'in vefatının ardından Şişli'deki hastanede Önder'in aile bireyleri ve yakınlarıyla görüşen Yılmaz, başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı.
Yılmaz'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.
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