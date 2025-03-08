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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yılmaz, kadınsız kalkınmanın da demokrasinin de yarım kalacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır. ' Yüzyılı'nı kadını ve erkeği ile hep birlikte inşa edeceğiz. Kızlarımızın eğitimi, kadın istihdamı ve girişimciliği ile karar alma süreçlerine kadınların katılımı başlıklarında attığımız güçlü adımların sonuçlarını gelecek yıllarda daha fazla göreceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

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