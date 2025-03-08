Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır. 'Türkiye Yüzyılı'nı kadını ve erkeği ile hep birlikte inşa edeceğiz. Kızlarımızın eğitimi, kadın istihdamı ve girişimciliği ile karar alma süreçlerine kadınların katılımı başlıklarında attığımız güçlü adımların sonuçlarını gelecek yıllarda daha fazla göreceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.