Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı , Tiran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, 'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.

Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran'a geldi.

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