Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"

"BİZİM İÇİN ORTA DOĞU'DA ATILACAK HER ADIM HAYATİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra New York’ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi'ne geçti.



Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli" yanıtını verdi.



25 EYLÜL'DE TRUMP İLE GÖRÜŞECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü BM Genel Kuruluna hitap edecek.



Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü ise Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek.