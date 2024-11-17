Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brezilya'ya geldi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya Programı hayli yoğun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde "Adil bir gezegen" temalı G20 zirvesinde Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifakın Tanıtımı" toplantısına katılacak. Daha sonra Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'yı kapsayan "MIKTA grubu" toplantısında yer alacak.

Çarşamba günü ise G20 Liderler Zirve raporlarının sunumuna katılacak.

Erdoğan'ın Brezilya ziyareti kapsamında pek çok liderle ikili görüşme yapması da bekleniyor. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula 'da Silva ile de görüşecek.

