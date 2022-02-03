Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.



İlgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek konsey toplantısı kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.



Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.



Konsey toplantısıyla, ikili ilişkilerin zeminine önemli katkılar sağlayacak anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.



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