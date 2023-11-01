Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kabuller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kabuller

Cumhurbaşkanı , Libya DYK Başkanı Muhammed Tekale ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Beştepe'de kabul etti.

DYK Başkanı ile basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Beştepe'de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

Basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kabuller - 1

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