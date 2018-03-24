NTV

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Doğan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin