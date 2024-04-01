Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimin galibi demokrasimizdir

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.



31 Mart seçimlerinde istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla iletir. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır.” dedi.



“MİLLETİN İRADESİNİN ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ TANIMIYORUZ”



Seçim sonuçlarından bağımsız olarak kazananın Türk demokrasisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz. Bugüne kadar hep sağ duyunun, sabrın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“TÜM YEREL YÖNETİCİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Seçimi kazanan tüm belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları tebrik eden Erdoğan, “Görev sürelerince temsil ettikleri şehrin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine inanıyorum. Biz de hükümet olarak milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

“CESARETLE ÖZ ELEŞTİRİ YAPACAĞIZ”



Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasıyla birlikte AK Parti olarak cesaretle öz eleştiri yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde, mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz her yerde sebepleri tespit edecek, gerekli müdahalelerde bulunacağız.” diye konuştu.



“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE 4 YIL VAR”



Türkiye’nin önünde 4 yıllık bir süre olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İktidardaki 21’inci yılını tamamlamış bir parti olarak mesuliyetlerimizi farkındayız. Ekonomideki sıkıntıların giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12’nci Kalkınma Planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan bugüne kadar uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.” dedi.



“BÖLÜCÜ ÖRGÜTE ÖLÜMCÜL DARBE İNDİRİLECEK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında terörle mücadeleye ilişkin mesajlar da verdi. Türkiye’nin güney sınırlarında bir “teröristan” kurulmasına izin verilemeyeceğini anlatan Erdoğan, bölücü terör örgütüne ölümcül darbenin vurulacağını kaydetti. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun