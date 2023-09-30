Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki mutlu gününe şahitlik etti.



Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.



Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.

