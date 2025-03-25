Cumhurbaşkanına hakaret içerikli video çeken kişi tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli video çekip bunu sosyal medyadan paylaşan bir kişi tutuklandı.
Cumhurbaşkanına hakaret içeren video kaydı çeken, bu video kaydını sosyal medya platformunda yayınlayan bir kişi gözaltına alınmıştı.
B.G.Y bugün ifadesinin alınmasının ardından Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan nöbetçi mahkameye sevk edildi ve tutuklanmasına karar verildi.
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