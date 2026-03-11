Cumhurbaşkanına hakaret iddiası. Başsavcılık soruşturma başlattı
11.03.2026 21:24
Anadolu Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayımlanan bir paylaşım hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını inceledi.
Hesap üzerinden yapılan bir paylaşımın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle "CAOIletisim" adlı hesap hakkında soruşturma başlatıldı.