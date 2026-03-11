Cumhurbaşkanına hakaret iddiası. Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını inceledi.

Hesap üzerinden yapılan bir paylaşımın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle "CAOIletisim" adlı hesap hakkında soruşturma başlatıldı.