Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat hakkında karar
30.09.2026 13:07
Son Güncelleme: 30.09.2026 16:47
Dilan Polat ile eşi Engin Polat, bir dizi suçlamayla yargılandıkları davada dokuz ay hapis yatmıştı.
Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adliyeye getirilen Polat, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Polat'ın sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü gösterildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Polis eşliğinde adliyeye getirilen Dilan Polat, ifade vermek için savcılığa çıkarıldı. Polat'ın ifade işlemi sırasında fenalaştığı, sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Polat'ın söz konusu adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına hükmetti.
Polis eşliğinde adliyeye getirilen Dilan Polat, savcıya ifade vermeye çıkarıldı.
DOKUZ AYDAN UZUN SÜRE TUTUKLU KALMIŞTI
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bir süredir devam eden soruşturmalarla gündeme geliyor.
Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, dokuz aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı .
INSTAGRAM HESABI ERİŞİME ENGELLENDİ
Son olarak eşi Engin Polat'la birlikte korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesi olayında gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Polat'ın paylaşımları, mahkeme kararına da konu olmuştu .
Alaçatı'daki cinayetin ardından zanlı S.A.'nın "Saldırı öncesi kaldıkları yerleri Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından tespit ettim." ifadesi vermesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.
Bakanlığın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırılmıştı .