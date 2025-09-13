Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti: Erdoğan taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Erdoğan, Başdanışmanı ve uzun yıllardır konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."



Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından merhum Kılıç için taziye mesajı yayınladı.



İletişim Başkanı Duran mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mümtaz şahsiyeti, engin bilgisi ve vakur duruşuyla kendisi yalnızca değerli bir devlet adamı değil; aynı zamanda vefalı bir dost, kadim bir yol arkadaşı ve gönül insanıydı. Milletimize ve devletimize yaptığı hizmetler daima hayırla yad edilecektir. Rabbim merhametiyle muamele eylesin; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı ihsan eylesin. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

