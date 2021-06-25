Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’den start aldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı Marmaris’ten start aldı. Halikarnas Kupası için mücadele başladı.



DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Ekrem Yemlihaoğlu’nun katılımıyla Marmaris Meydanda gerçekleşen törenle başladı.



Ulusal ve uluslar arası yüzlerce yarışçının dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele vereceği Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris’in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti’nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla’nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik edecek. Muğla etabı, 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.



Start öncesi Törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Yarışlar Muğla’nın eşsiz güzelliklerinin tanıtımına olanak sağlayacaktır. Muğla’nın spor turizmine yönelik çeşitli destinasyonlarının, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin yarış boyunca tanıtılmasına büyük katkı sunacaktır. Yarışların ilk etabı olan Halikarnas Kupası’nın ülkemiz turizminin gözbebeği olan Muğla’mız ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken, tüm katılımcı sporculara şimdiden başarılar diliyor, yurtiçinde ve yurtdışında tüm misafirlerimizi Muğla’mızın eşsiz güzelliklerini paylaşmaya, görmeye davet ediyorum” dedi.



Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslar arası Yat Yarışları’nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da “Muğla, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka. Bu organizasyonla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamak, hem de Muğla ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, akıntılarına rüzgâra karşı sporcular kat edecek. Bence Avrupa’nın sayılı yarışlarından biri” açıklamasında bulundu.



İSTANBUL ETABI 29-31 EKİM'DE



İstanbul etabı, ‘’İki kıtada yaşayan şehir’’ adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi’nde, Galataport İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü’ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. İstanbul etabı 31 Ekim’de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.



CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR



Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacaktır.



Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslar arası misyon temsilcilerinin de alandan izlediği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.



Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.