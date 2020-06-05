Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Meltem Taylan Aydın kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ın atanmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.



Peki Meltem Taylan Aydın kimdir?



Ankara doğumlu olan Meltem Taylan Aydın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.



Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı. 1972 doğumlu Taylan, 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

2018'den bu yana cumhurbaşkanı danışmanı olarak gürev yapan Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atandı.

Meltem Taylan Aydın, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi konumunda bulunuyor.