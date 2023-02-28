Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 'deprem kurulu' oluşturulacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bir bilim kurulu oluşturulması girişimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un illerde yürüttüğü çalışmalarla başladı.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Kurum, 11 ildeki yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için 20'den fazla bilim insanı ve uzmanın yer aldığı ekiple görüşmeler yaptı.

Yeni yerleşimlerin belirlenmesinde zemin etüdleri, fay hatlarına uzaklık kriteri belirleme gibi çalışmalar, bilim insanlarıyla yürütüldü.

Bu çalışmanın önce "ihya ve inşa kurulu" veya "deprem kurulu" ismiyle yeni bir yapılanma altında yürütülmesi gündeme geldi.

Ancak sonrasında kurulun Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulması görüşünün ağırlık kazandığı belirtildi.

Şehir planlamacı, mimar, inşaat mühendisi, jeolog ve başka uzmanların da yer alacağı kurul, 11 ilden başlayarak depremler sonrasındaki tüm yeniden inşa süreçlerinde belirleyici olacak çalışmaları yürütecek.

Kurulun ilk toplantısını 3 Mart Cuma günü İstanbul'da yapması bekleniyor.