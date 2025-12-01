Cumhurbaşkanlığı bütçesi kabul edildi

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği yönelimlere ve ülkenin ihtiyaçlarına uyum sağlayan, milli öncelikleri esas alan, katma değer odaklı bir anlayışla hazırlandığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bütçesi için 2026 yılında 21 milyar 287 milyon lira ödenek öngörüldüğünü, bunun yüzde 41,2'sinin Barışı Destekleme Faaliyetlerine, Acil Destek Giderlerine, Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacağını bildirdi.

Yılmaz, “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY), cari açığın uzun vadeli ve sürdürülebilir finansmanında kritik bir rol oynamanın yanı sıra; ekonomik büyümenin, teknolojik dönüşümün, nitelikli istihdamın ve ihracat artışının en önemli destek unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. 1973–2002 döneminde yalnızca 15 milyar dolar UDY çekebilen ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 284 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda çarpıcı bir ivme yakalamıştır.” diye konuştu.

Girişlerin bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 arttığını belirten Yılmaz, “11,7 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 yılının ilk dokuz ayında UDY girişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 11,4 milyar dolara ulaşmış, Son dönemdeki en güçlü performansını ortaya koymuştur.” dedi.

Cevdet Yılmaz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.



Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Yılmaz, “Bölgemizin terörden kurtarılması meselesi Türkiye'nin devlet politikasıdır ve stratejik bir hedefidir.” dedi.

Yılmaz, “Biz milletimizin, ülkemizin güçlenerek bu dönemden çıkmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesiyle komisyondaki mesai de sona erdi.