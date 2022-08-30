Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa etti

Korkmaz Karaca, 2018 Ekim ayından bu yana yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.



Karaca istifa açıklamasında, "Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum" ifadesine yer verdi.



Bu durumun sağlığını tehdit eder hale geldiğini de belirten Karaca, bu nedenle istifa ettiğini bildirdi.

Karaca 2018 Ekim ayından bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Karaca'nın açıklamasında ismini verdiği Mine Tozlu Sineren'in sahibi olduğu şirketin sermaye artırım talebi, suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddiaları ile gündemde. SPK Pazar günü konuya ilikşin yazılı bir açıklama yapmış ve o iddiaların asılsız olduğunu bildirmişti.