Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Reuters’ın Kavcıoğlu haberini yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin yalan olduğunu belirtti.

Altun, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada, “Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN.” dedi.

İletişim Başkanı Altun, Foreign Policy’nin Türkiye ile ilgili haberini de “yalan habere” örnek olarak gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında iletişimin azaldığını iddia etmişti.

İsmini vermek istemeyen Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Erdoğan'ın beklediği faiz indirimlerinin geçen aya kadar yapılmamış olmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti.