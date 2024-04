Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin özellikle son 20 yıldır ve bilhassa 7 Ekim'den bu yana Filistin meselesinde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerinin müdafi olduğunu belirtti.



Türkiye'nin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin varlığını vazgeçilmez bir koşul olarak kabul etmekte ve bütün uluslararası platformlarda bunu en güçlü şekilde savunduğunun altını çizen Altun, "Ne yazık ki son günlerde bazı mahfillerin, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize destek olmadığı algısıyla, özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin Filistin'de ve Gazze’de süregelen katliamlar karşısındaki tutumundan rahatsız olan başta İsrail ve onun iş birlikçilerinin Türkiye'yi ve hükümeti hedef tahtasına oturtmayı amaçladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hakkaniyetli ve sağduyulu yaklaşıma sahip olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bu çabalara en iyi cevap, yine Türkiye'nin Filistin'e yönelik yürüttüğü canhıraş mücadelenin ta kendisidir. Türkiye'yi hedef almak isteyenlere ve bu kötücül kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek alet olanlara şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz: 7 Ekim'den bu yana, her alanda İsrail’in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir. İsrail’in bir terör devleti olduğunu, Gazze'de tarihin gördüğü en kanlı soykırım suçlarından birisini işlediğini, Ortadoğu'da en büyük sorunun bizatihi İsrail olduğunu tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak haykıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."



Türkiye'nin bugüne kadar yaklaşık 42 bin ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdığını, Filistin'e verilen destek ve yardımları engellemeye çalışan İsrail'e karşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın alınacağını açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bir dizi tedbiri de Türkiye'nin her zamanki gibi kararlılıkla hayata geçireceğini vurgulayan Altun, tüm kurum ve kuruluşlar gibi İletişim Başkanlığının ulusal uluslararası çapta yaptığı birçok faaliyetin de bu duruşun kanıtı olduğunu belirtti.



Fahrettin Altun, şunları kaydetti:



"7 Ekim'den bu yana uluslararası medya organlarının İsrail’in şantajları karşısında üç maymunu oynadığını ve İsrail'in hakikati esir almaya çalışan yalanlarını Türkiye ifşa etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye’nin çağrısı üzerine İstanbul’da toplanmıştır. İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı 'İşgalci İsrail Yönetimi'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Dezenformasyon ve Saldırıları' temasıyla 24 Şubat 2024 tarihinde İletişim Başkanlığımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz gece gündüz çalışmış, İsrail'in algı operasyonlarını ve yalanlarını uluslararası camianın şahitliğinde yayınladığı birçok farklı çalışmayla bir bir çürütmüştür. İletişim Başkanlığımızla birlikte Anadolu Ajansı, TRT ve diğer medya kuruluşlarımızın yapmış olduğu birçok farklı enformasyon çalışması da İsrail'in akılalmaz zulmünü gözler önüne sermede önemli rol oynamıştır. Türkiye Filistin konusunda en ilkeli ve insani tavır gösteren ülkelerden biri olmuştur. Türkiye'nin bu tutumunu karalamak için ellerindeki bütün konvansiyonel ve yeni medya araçları üzerinden her türlü yalana başvuranlar bilmelidir ki, Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerinin her daim yanındadır ve şartlar ne olursa olsun kardeşlerini desteklemeye devam edecektir."