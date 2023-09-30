Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.



Sınav başvurusu, 16 ile 27 Ekim arasında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF (ASYM) "http://asym.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.



Ön eleme yazılı sınavı, 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.



Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



(1) Sınava başvurabilmek için;



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,



b) 01/01/2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01/01/1988 tarihi ve sonrasında doğanlar) olmak,



c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;



- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,



- İletişim fakültelerinden,



- Mühendislik fakültelerinin bilgisayar/yazılım mühendisliği bölümleri ile istatistik lisans bölümlerinden,



- İlgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden,



veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.



(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.



(3) Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.



(4) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.



(5) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.