Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Atatürk Havalimanı saldırısına ilişkin açıklama

Açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi" iddiası yalanlandı. Söz konusu haberlerde olayın çarpıtılarak terör saldırısının failleri serbest bırakılmış gibi bir algı ortaya çıkarıldığı vurgulandı.



Terör saldırısıyla ilgili davada tahliye edilen 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğu ve terör saldırısının failleri olmadığı belirtildi. Tahliye edilen kişilerin "örgüt üyeliği" ve "örgütün finansı" gibi suçlardan ceza aldığı vurgulanırken, tutuklu kaldıkları sürenin kendilerine yöneltilen suçlamaları karşılama ihtimali nedeniyle tahliye edildiğinin altı çizildi.