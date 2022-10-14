Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Bartın'daki patlamaya ilişkin açıklama

Bartın'daki maden patlamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın nedenin araştırıldığı belirtildi; spekülasyonlara itibar edilmemesi istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Bartın'daki patlamaya ilişkin açıklama

İlişkili Haberler

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden ilk görüntüler

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Başkanlıktan, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.

Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...