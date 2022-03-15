Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı başladı. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Haberler - NTV Haber 15.03.2022 - 17:22

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda - gerginliği masaya yatırılacak.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında corona virüs ile mücadele de ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Millete Sesleniş'' konuşması yapacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...