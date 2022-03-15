Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.



Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.



Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında corona virüs ile mücadele de ele alınacak.



Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Millete Sesleniş'' konuşması yapacak.

