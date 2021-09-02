Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

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Son olarak 19 Ağustos'ta gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda; şehirlerarası yolculuk, konser, okul ve üniversite gibi yerlerde, aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu kararı açıklanmıştı.

Günlük vefat sayısının 250’yi aşması ve vaka sayılarının 20 bini geçmesiyle birlikte gözler tekrar Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında alınacak olan tavsiye kararları, Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Kabine’ye iletilecek.

Kabine Toplantısı'nın ise tam tarihi belli değil fakat önümüzdeki hafta 6-7 Eylül tarihlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.



19 Ağustos'ta yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;



"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum. Türkiye, salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir." dedi.

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