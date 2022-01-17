Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta toplanıyor. Toplantı gündeminde ise corona virüs salgını, KDV düzenlemesi ve terörle mücadele gibi konular yer alıyor.  Peki, Kabine toplantısı hangi gün?

Haberler 17.01.2022 - 12:39

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

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Son olarak 3 Ocak'ta gerçekleşen Toplantısı'nda; güncel gelişmeler değerlendirilmiş, ekonomideki gelişmeler ele alınmış ve coronavirüs salgınının seyri değerlendirilmişti.

Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında rekor artışların yaşanması ile birlikte gözler tekrar Kabine Toplantısı'na çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, bu hafta Cumhurbaşkanı 'ın Arnavutluk seyahati nedeniyle hafta başında değil, çarşamba günü toplanacak.

Saat 15:00’te başlaması beklenen toplantının sona ermesinin ardından 19:00’dan sonra da açıklama yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine, çarşamba günü 3 gündem maddesiyle toplanacak. Masada; ekonomi, salgın ve terörle mücadele olacak.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

3 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek şöyle konuşmuştu:

"Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." 

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