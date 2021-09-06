Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



"Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.



Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü de yine 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik.

Akıncı TİHA sayesinde bu teknolojiyi üretebilen 3 ülkeden biri haline geldik.

Yargımızın tarafsız duruşunun her geçen yıl güçlendiğini görüyoruz.

"TÜM KURUM VE VATANDAŞLARIMIZI AFET PLANLARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUM"



Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik.

Yangınların söndürülmesi sonrası zararların telafisi başladı. Amacımız bir yıla kadar hak sahiplerine evlerini vermek.

Afet gününden beri bakanlarımız bölgede adeta kamp kurmuştur.

Üç afet bölgesinde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı çıktı. 3 bin 800'e yakın çiftçi zarar gördü.

Sel bölgelerinde yıkılan ev ve işyerlerinin tamamını bir yılda teslim etmeyi planlıyoruz.

Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum.

Türkiye salgının ekonomik etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu.

Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana tüm olumsuzluklara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü.

İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle zayıflayan turizm sektörü hızla toparlanıyor.

Döviz rezervimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda.

Bu yılı yüzde 9'luk bir ekonomik büyümeyle kapatmayı planlıyoruz.

Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız.

(Orta Vadeli Program) Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz.

Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz.

Salgınla mücadele kapsamında esnafın, çiftçinin, tüm vatandaşlarımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.

Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız.

Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız.

Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.



(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır."