Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail, Gazze'de hastane vurdu. 5'i gazeteci en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak için atacağımız ilave adımları değerlendirdik.



176,5 milyar dolarlık rezerv ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

İstihdam verilerinde sorun görünmüyor, işsizlik oranı 26 aydır tek hanede. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı, Türk lirasına olan güven hızla yükseliyor. Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Ekonomi programımızın meyvelerine birçok alanda topluyoruz, Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır.



Siyasi fırsatçılara pabuç bırakmadık. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir.



Zengezur Koridoru için tarihi adım atıldı. Zengezur geçişi bölgemiz için bir barış projesidir.



Demiryolu ağımızı geliştireceğiz. Hedefimiz, demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır.

320 hin üreticimize 23,5 milyar TL destek ödemesi yapacağız. Çiftçilerimiz tarsim sigortası yaptırmalı.





