Cumhurbaşkanlığı Kabinesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 12.04.2022 - 05:14 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 17:19

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi başladı

İlişkili Haberler

Rusların çekildiği Andriivka’da onlarca sivile ait cesetler bulundu: Faşistler bile bunları yapmadı

Rusların çekildiği Andriivka’da onlarca sivile ait cesetler bulundu: Faşistler bile bunları yapmadı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı.

başkanlığındaki toplantı saat 17.15'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ana gündem Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem ’nin arabuluculuk girişimleri hem de sahadaki gelişmeler hakkında bakanlarla değerlendirmeler yapacak.

Öte yandan Karadeniz’deki mayın riski ile Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında Akdeniz’de oluşturulması planlanan yeni enerji koridorunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra "bin 100 lira" olan emekli ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı da gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonunda "Millete Sesleniş" konuşması yapacak. Ardından kabine üyelerine yemek verecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...