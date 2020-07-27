Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün bir kez daha toplandı

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşiyor.



Saat 15.00'te Beştepe'de başlayan toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı için alınacak tedbirler masaya yatırılacak. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak ancak virüs yayılımının yoğun olduğu bazı iller için ilave önlemler getirilmesi gündemde.

Toplantıda özellikle kurbanlık satış noktaları ve bayram boyunca kurban kesim merkezlerinde alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu başlıklarla ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısının gündeminde Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmelerle, terörle mücadele operasyonları da olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

