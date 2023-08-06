Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor | Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli başlıklar ekonomi ve dış politika olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor | Gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in ziyareti ağustos ayı içinde gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in ziyareti ağustos ayı içinde gerçekleşecek

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politika ve ekonomi gündemiyle bugün Beştepe'de toplanacak.

TAHIL ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli başlıkları arasında yer alacak.

Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması: Putin'i anlaşmaya döndürebilecek tek lider Erdoğan

Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması: Putin'i anlaşmaya döndürebilecek tek lider Erdoğan

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PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde 'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.

İstanbul'da önemli toplantı: 50'ye yakın yatırımcı katıldı

İstanbul'da önemli toplantı: 50'ye yakın yatırımcı katıldı

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YABANCI YATIRIMCIIN ARTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öcesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

DEPREM BÖLGELERİNDE İNŞAA SÜRECİ

Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

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