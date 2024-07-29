Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki gösterdi
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üyeleri, Katz'ın X platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir ." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumun gür sesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yapılan hadsiz açıklamaların hiçbiri bu haklı ve güçlü sesi bastıramayacaktır. Ellerinde bebek kanı olan işgalci hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın kendini bilmez sözleri ise yok hükmündedir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözüm ona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var, siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. 'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hastaneleri, sivil kampları, camileri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin, "hadsiz" Dışişleri Bakanı'nı şiddetle kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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