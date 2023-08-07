Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politika ve ekonomi gündemiyle Beştepe'de toplandı.
Toplantı saat 15.10'da başladı.
3,5 saat süren toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Öncelikle Kocaeli'deki patlamada yaralana vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa zaman bizden yanadır, zamn Türkiye'nin yanındadır diyerek yola devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel lige yükselmiştir.
Geçmişteki tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Ne zaman atağa kalksak hemen kardeşliğimize ve birliğimize saldırıldığını görüyoruz. Son 10 yıldır aynı tuzakları yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm olayları hezimete uğrattık."
TAHIL ANLAŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşmasının öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacağı tahmin ediliyordu.
PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyordu.
YABANCI YATIRIMCININ ARTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR
Toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masadaydı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ
1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öcesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirdi.
DEPREM BÖLGELERİNDE İNŞAA SÜRECİ
Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapıldı.
AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER
Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşüldü.
Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirildi.
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