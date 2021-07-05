Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantıda, corona virüs ile mücadele ve aşı programının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatilinin süresinin de belirleneceği toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirler de masada olacak.

Kabine toplantısında iç ve dış gelişmelerle terörle mücadele de ele alınacak başlıklar arasında olacak.