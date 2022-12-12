Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

EYT düzenlemesinde gözler Beştepe'ye çevrildi. Bugün yapılan kabine toplantısında, EYT düzenlemesinin de masada olması bekleniyor. Asgari ücret zam pazarlığında gelinen durum da toplantıda ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı, saat 15.50'de başladı.

Toplantıda (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

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