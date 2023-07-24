Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.
Körfez ziyareti sonrası ilk kabine toplantısında, imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ele alınacak.
Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede görüşülmesi beklenen diğer başlıklar arasında.
TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI
Toplantıda ayrıca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.
7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirilecek.
ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
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