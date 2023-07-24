Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI



Toplantıda ayrıca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.



7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirilecek.



ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK



Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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