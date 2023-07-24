Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının öncelikli gündemi ekonomi. Enflasyonla mücadele konusu ile fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirlerin toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

Körfez ziyareti sonrası ilk kabine toplantısında, imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra 'ye yapılması beklenen yatırımlar ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede görüşülmesi beklenen diğer başlıklar arasında.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - 1

TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Toplantıda ayrıca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar değerlendirilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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