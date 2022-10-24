Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslağın ele alınması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomi konuları da masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 15.20'de başladı.

Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - 1

Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.

Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.

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