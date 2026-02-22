Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Gündemde hangi konular var?
22.02.2026 13:28
Son Güncelleme: 23.02.2026 15:54
Kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ilk kez katıldığı toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci.
Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe bir araya geldi.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Saat 15.30'da başlayan toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ve bundan sonraki hukuki adımlar kabinenin gündeminde olacak.
ABD-İRAN GERİLİMİ
Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını da yakından takip ediyor.
ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.
Öte yandan Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da ele alınacak.
ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar kabinenin önemli başlıkları arasında. Ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirilecek ve fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek olası adımlar tartışılacak.
GAZZE BARIŞ KURULU ÇALIŞMALARI
Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da kabinede konuşulması beklenen başlıklar arasında. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verebileceği değerlendiriliyor.
Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek toplantıya ilk kez katılacak.