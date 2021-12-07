Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.



Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.



Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.



Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkarı da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

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