Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor (Kabine Toplantısı sona erdi)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor (Kabine Toplantısı sona erdi)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Amasra'daki maden faciası) Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmak da bulunuyor. 

Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir.

Yaşanan kazayla ilgili her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuca göre gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir sevkle, heyecanla, coşkuyla hazırlanıyoruz.

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