Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: Biri polis, iki şehit

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı.



Kazada araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger şehit oldu.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

