Cumhurbaşkanlığı kurullarına 140 atama: Başdanışman Göksel Aşan, listede Orhan Gencebay da var

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına 140 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu daha önce 9 ayrı kuruldan oluşuyordu.

Sekiz gün önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Polikitaları Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu olarak ikiye ayrılmıştı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni kurulan Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'na da ilk kez atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi oldu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğini sürdürecek.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.



Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda İstanbul Bölge Müdür Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı.



Yerlerine İstanbul'a Efe Murat Erbaş, Konya'ya Oğuz Tunç ve Antalya'ya Ahmet Uzun atanırken, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Mustafa Tolga Karaoğlu ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Numan Günay getirildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, Antalya İl Müdürü Tevfik Altınay, Giresun İl Müdürü Sedat Kurnaz ve Yozgat İl Müdürü İbrahim Tamer görevden alındı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mücahid Vural, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Mehmet Ali Çalışkan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kurulllarına yapılan atamalar şu şekilde;

9/4/2025 TARİHLİ VE 2025/92 SAYILI KARARIN EKİ



a- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu



PROF. DR. AYTUĞ ALTUNDAĞ



PROF. DR. ERCÜMENT ARVAS



PROF. DR. HASAN MANDAL



PROF. DR. KADRİYE ARZUM ERDEM GÜRSAN



MEHMET İHSAN TAŞER



PROF. DR. MEHMET YILDIZ



MUSTAFA ERHAN SAY



PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK



PROF. DR. MUZAFFER ŞEKER



PROF. DR. ORHAN AYDIN



PROF. DR. TAMER YILMAZ



b- Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu



PROF. DR. ABDULLAH ATALAR



AHMET AKÇA



PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR



PROF. DR. ATİLLA ARKAN



İBRAHİM TAŞEL



DR. ÖMER FARUK YELKENCİ



SİNAN SELÇUK PEHLİVANOĞLU



PROF. DR. ŞULE ALAN



PROF. DR. TUNCAY DÖĞEROĞLU



PROF. DR. UMRAN SAVAŞ İNAN



PROF. DR. YAVUZ ATAR



PROF. DR. YUSUF ALPAYDIN



c- Ekonomi Politikaları Kurulu



ALPASLAN ÇAKAR



PROF. DR. CEM DEMİROĞLU



DR. CEMİL RAGIP ERTEM



PROF. DR. ERCAN BAYAZITLI



HAYRETTİN DEMİRCAN



MEHMET ALİ AKBEN



DOÇ. DR. MEHMET FATİH ULU



PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN



MELTEM TAYLAN AYDIN



PROF. DR. MUSTAFA EGE YAZGAN



NİLÜFER BULUT



DR. NURETTİN CANİKLİ



OSMAN ÇELİK



PROF. DR. SERVET BAYINDIR



YİĞİT BULUT



ç- Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu



AKİF ÇAĞATAY KILIÇ



PROF. DR. BURHANETTİN DURAN



DOÇ. DR. ÇAĞATAY ÖZDEMİR



PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN



PROF. DR. FERHAT PİRİNÇÇİ



FİKRİ IŞIK



PROF. DR. KILIÇ BUĞRA KANAT



PROF. DR. MEHMET AKİF KİREÇCİ



PROF. DR. MUHİTTİN ATAMAN



PROF. DR. MURAT YEŞİLTAŞ



PROF. DR. MUSTAFA AYDIN



PROF. DR. NURŞİN GÜNEY



PROF. DR. ÖZDEN ZEYNEP OKTAV



PROF. DR. SEYİT SERTÇELİK



d- Hukuk Politikaları Kurulu



DOÇ. DR. CEM DURAN UZUN



HAKAN ÇAVUŞOĞLU



PROF. DR. MAHMUT KOCA



PROF. DR. MEHMET ALİ ZENGİN



MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ



MEHMET UÇUM



PROF. DR. MELİKŞAH YASİN



PROF. DR. ÖMER ANAYURT



SALİH CORA



SELMA ÖZTÜRK PINAR



PROF. DR. SÜLEYMAN YILMAZ



PROF. DR. TALAT CANPOLAT



UĞUR KIZILCA



VEDAT ALİ TEKTAŞ



PROF. DR. YÜCEL ACER



e- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu



PROF. DR. AHMET ALBAYRAK



ALİ SAYDAM



ARAM KURAN



FECİR ALPTEKİN



GÖKHAN YAZGI



PROF. DR. GÜLÇİN YAHYA KAÇAR



HAN TÜMERTEKİN



DR. HAVVA HÜMEYRA ŞAHİN OKTAY



HÜLYA SOYDAN



PROF. DR. İSKENDER PALA



DR. MUSTAFA SİNAN GENİM



ORHAN GENCEBAY



PROF. DR. ÜMİT MERİÇ



PROF. DR. YUSUF ÖZKIR



f- Sağlık Politikaları Kurulu



AHMET SELİM KÖROĞLU



PROF. DR. AHMET YILMAZ



PROF. DR. ARİFE POLAT DÜZGÜN



DOÇ. DR. GÜLÇİN TÜRKMEN SARIYILDIZ



PROF. DR. HASAN TÜRKEZ



DR. İHSAN ŞAHİN



PROF. DR. MEHMET FATİH KILIÇLI



DR. MUSTAFA UZUN



PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR



PROF. DR. ÖZCAN EREL



DR. SEMA RAMAZANOĞLU



PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU



PROF. DR. TOKER ERGÜDER



ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET



g- Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu



ABDULKADİR ÖZBEK



DOÇ. DR. AHMET ÖZDİNÇ



ALİ ARİF ÖZZEYBEK



PROF. DR. CELALETTİN VATANDAŞ



EBRU BAYBARA DEMİR



PROF. DR. EMİNE ÖZMETE



HAYATİ İNANÇ



İDRİS KARDAŞ



DR. İPEK COŞKUN ARMAĞAN



PROF. DR. KEMAL SAYAR



DR. MURAT YILMAZ



ÖZNUR ÇALIK



PROF. DR. RECEP YILDIZ



ŞAHİKA ERCÜMEN



TARKAN ZENGİN



PROF. DR. VEYSEL BOZKURT



ğ- Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu



PROF. DR. AYKUT GÜL



PROF. DR. CENK AYDIN



PROF. DR. EDA BECER



ERDAL BAHÇIVAN



HÜSEYİN AYDIN



DR. MEHMET MEHDİ EKER



MUHAMMET UĞUR KALELİ



PROF. DR. MUHİTTİN ÖZDER



RAMAZAN BİNGÖL



SEYİT GÜNGÖR ŞARMAN



ZEYD ALTUN



PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL



h- Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu



ALİ HAMZA PEHLİVAN



PROF. DR. BURCU ÖZSOY



PROF. DR. CENK YALTIRAK



PROF. DR. FATMA MERİÇ YILMAZ



PROF. DR. FATMA ZEYNEP AYGEN



FAZLI KILIÇ



PROF. DR. LÜTFİ AKCA



DR. MEHMET KARABAY



PROF. DR. METİN SÖZEN



PROF. DR. MUSTAFA ERDİK



PROF. DR. MUSTAFA KUMRAL



PROF. DR. NURCAN MERAL ÖZEL



ÖMER BULUT



DR. ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ



PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY



PROF. DR. ŞÜKRÜ KARATEPE



TUNA KOÇ

