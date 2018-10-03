Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliyede yapılan Beştepe'deki toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklamalarından satır başları;

3. Havalimanı ile ilgili çalışmanın yüzde 97'si tamamlandı. Açılış planlandığı gibi 29 Ekm'de yapılacak.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti) İdlib mutabakatı dünyada takdir görüyor.

(Rusya ile İdlib mutabakatı) Mutabakatın detayları Rus mevkidaşlarla müzakere ediliyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor, istişare ediliyor.

Cumhurbaşkanı BM'de Filistin meselesini gündeme getirdi.Devlet ziyaretine yakışan bütün tedbirler alınmıştı.

Almanya ile yeni bir sayfanın açılacağını ümit ediyoruz.Ziyaretin gergin geçtiği yolundaki haberler asılsız.

Dörtlü zirve olarak planladığımız toplantının altyapısı oluşturuldu. Şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz. Bu ay içinde ya da Kasım başında bu toplantıyı yapacağız.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih'e başarılar dileriz. Yeni süreçte her türlü desteği vermeye hazırız.



(Münbiç'te ortak devriye hazırlığı) Oyalama taktiklerinin devreye girdiğini görüyoruz. Bu oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı.

(Suriye'de YPG'ye karşı mücdele) Terörle mücadeleye yoğunlaşılmalı.

(İdlib mutabakatı) Grupların nereye çekileceği konusu sahada çalışılıyor. Bütün yükün Türkiye'nin omzuna yüklenmesi doğru değil.

Bizdeki bilgiye göre Suudi vatandaşı kişi konsoloslukta.

(Emeklilikte yaşa takılanlar) Bu konu Kabine'nin gündeminde değil.

(McKinsey ile danışmanlık anlaşması) Hazine ve Maliye Bakanı detaylı açıklamalar yaptı. Yeni bir IMF modeli gibi iddialar mesnetsiz. Danışmanlık hizmetinin bağlayıcı bir tarafı yok.





