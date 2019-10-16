Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Barış Pınarı Harekatı birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu

Son dakika haberi! cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Güvenlik konusunda sunumlar gerçekleşmiştir.

Öncelik her şeyden önce sahadaki askerimizin güvenliğidir. Barış Pınarı Harekatı eş zamanlı olarak birçok oyunu bozmuştur, çıkarttıkları gürültü bu nedendendir.

Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır.

Sahada ve masada güçlü stratejileri hayata geçireceğiz. Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir. PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz. DEAŞ'la mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye uğratmayacağız. YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük.

DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil. Sorumluluğun sadece Türkiye'ye verilmesi doğru değil.

Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir

Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir.

Harekat hedefe ulaşana kadar hız kesmeden devam edecektir. Hedefimiz sınırımızı terörden tamamıyla temizlemektir.

Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?

Ruslarla Suriye konusunu uzun süredir görüşüyoruz. Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil. Rusya suriye konusundaki hassasiyetlerimizi biliyor.



Suriyelilerin sorunlarını ilk dile getiren Türkiye'dir.



Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor. Cumhurbaşkanımızın kabulünün saati yarın kesinleşecek.

Obama'dan kalma yanlış politikanın hata olduğunu söyledik.

Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok."

(Olası yaptırımlara karşılık) İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.



Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi. Suriye'de ayrılıkçı gündemi olan Marksist, Leninist bir terör örgütünü Teksas'taki Utah'taki bir Evanjelistin savunuyor olması, bunu da oradaki Hristiyanları koruma güdüsüyle yaptığını iddia etmesi gerçekten çok ilginç bir duruma işaret ediyor