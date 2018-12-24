Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısına ilişkin açıklama yapıyor.



Kalın’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"HEM SAHADA HEM MASADA OLACAĞIZ"

Suriye'de biz hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında Erdoğan'ın diplomasi rolü etkili oldu. 14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi. DEAŞ'la mücadele sekteye uğramayacak. DEAŞ'la mücadele söz konusu olduğunda Türkiye aynı kararlılığı gösterecektir. Türkiye PKK-PYD terörüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Doğu Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bizim hukukumuzu ihlal eden adımlar atıldığı zaman bunlara tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz.

İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktamız bulunmaktadır. İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsunlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar.

Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.



"NETANYAHU'NUN GİZLİ PKK SEMPATİZANLIĞI MI VAR?"

(Netanyahu'nun sözleri) Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman PKK ile mücadele olsa ses İsrail Başbakanı'nın ofisinden geliyor. PKK terör örgütüyle İsrail Başbakanı'nın başka gizli ilişkileri mi vardır? Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürücektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil.

"ABD ASKERİ HEYETİ BU HAFTA GELECEK"

(Münbiç'te ortak devriye) Bu hafta bir ABD askeri heyeti Türkiye'ye gelecek. Çekilme planının koordinasyonu yapılırken boşluk yaşanmaması için Cumhurbuşkanımız gerekli talimatları verdi. Rusya ile bir koordinasyon çalışması da başlatılacak. Herhangi bir boşluğun olmaması için gerekli bütün adımları atacağız.