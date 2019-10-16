Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC'de katıldığı programda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölgenin hiçbir şekilde terör örgütü DAEŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini vurgulayan Kalın, "Biz, Cerablus'ta DEAŞ ile mücadele ettik. 5 binden fazlasını tutukladık. 8 binden fazlasını da iade ya da sınır dışı ettik. Cerablus'ta 3 bin kadarını da etkisiz hale getirdik" dedi.

"DEAŞ'IN HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ DÖNMEMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ''



Kalın, "DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir yerde" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, bunu nasıl garanti altına alacağı sorusu üzerine Kalın, "Afrin'de, Cerablus'ta ve diğer yerlerde yaptığımız gibi. İdlib'te de yaptığımız gibi" yanıtını verdi.



Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Suriye halkının ve Suriyeli mültecilerin güvenliği için tüm diğer ülkelerden daha fazla şey yaptık. 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecileri Türkiye içindeki ve Suriye'deki DEAŞ saldırılarından koruduk. DEAŞ'a karşı mücadele sürecek ve hiçbir şekilde azalmayacak. Ayrıca, DEAŞ'a karşı süren uluslararası koalisyonla da iş birliği yapmayı sürdüreceğiz. Avrupa, Amerika, İran, Arap ülkeleri, Rusya ve diğerleriyle. Çünkü DEAŞ ortak düşman. Onlarla mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz."



İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Terörizmle mücadelemiz, hiçbir şekilde DEAŞ'a karşı mücadeleyi tehlikeye atmayacak ya da azaltmayacak. DEAŞ mahkumlarını kirli savaşta pazarlık kozu olarak kullanan PKK/YPG'dir" ifadelerine yer verdi.

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