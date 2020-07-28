Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da okuduğu hutbedeki bazı ifadeleri o günden beri tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Atatürk'e hakaret" iddiasının doğru olmadığını söyleyerek "Atatürk'e dil uzatılması söz konusu değil" ifadesini kullandı.

NTV Haber 28.07.2020 - 11:55 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 12:07

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasından 'Atatürk'e lanet okundu, dil uzatıldı' sonucunu çıkarmak iyi niyetli bir yorum olmaz" dedi.

Kalın, ''Atatürk milli mücadelenin kahramanlarından, Ayasofya'da ya da başka yerde lanet okunmasına asla müsaade etmeyiz. Diyanet İşleri Başkanı da böyle bir niyetinin olmadığın ifade etti" diye konuştu.

''HİLAFET TARTIŞMASI SUNİ''

CNN Türk'te soruları yanıtlayan İbrahim Kalın hilafet ya da rejim tartışmasının da suni olduğunu belirterek ''Türkiye'nin böyle bir gündemi yok, devletin esasları anayasayla belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'LA NAVTEX GERİLİMİ

Ege'deki Navtex gerginliğiyle ilgili Yunanistan'la müzakerelerin sürdüğünü de söyleyen Kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzakereler sürerken ''Oruç Reis'in arama yapmasını bir süre bekletelim" dediğini de açıkladı.

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