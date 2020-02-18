Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Moskova'daki müzakerelerden tatmin edici bir sonuç çıkmadı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de kabine toplantısından sonra açıklama yaptı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"Millet Kütüphanesi açılıyor. İnşallah çok büyük bir değişime neden olacağına inanıyoruz."

"İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi."



"(İdlib) Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek."

"(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."



"(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım."

"Biz, Libya halkının yanında yer almaya devam edeceğiz."

"(Rusya ile İdlib görüşmeleri) Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik."

"Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir."



"Corona virüsü ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri aldık"



"(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım."

"(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletin konuştuğu, kararını verdiği, iradesini sandıkta yansıttığı, sistemin değiştiği bir dönemde tekrar tekrar bu konuyu açmak, 'bundan dolayı Türkiye iyi yönetilmiyor' gibi birtakım söylemler geliştirmek ülkemizin siyasi, sosyolojik, toplumsal gerçekleriyle bağdaşmamamakta."

"FETÖ'nün orduya girişi AK Parti iktidarında başlamadı."



"Yapmamız gereken bu (FETÖ) terör örgütüne karşı hep birlikte mücadele etmek."

"(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi. Bizim açımızdan durumun sakin olduğunu söyleyebilirim."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

