Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü kararına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'ne, Peter Handke'nin layık görülmesini eleştirdi.



Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Kalın, Handke'nin soykırım suçlusu eski Yugoslav Devlet Başkanı Miloseviç'i destekleyen ve Bosna Soykırımı'nı inkar eden bir isim olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. Vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?!" mesajını paylaştı.